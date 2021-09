Wat een blamage voor Real Madrid: FC Sheriff stunt dankzij late raket

Fase per fase

22:55 einde, 22 uur 55.

22:51 einde, 22 uur 51. Einde! Sheriff wint in Bernabeu! Athanasiadis staat nog maar eens paraat op een schot(je) van Benzema. Sheriff Tiraspol, de Moldavische landskampioen, staat alleen aan de leiding in een groep met Real Madrid en Inter Milaan. Een waanzinnige stunt. Lawrence Visser kende een goed debuut in de Champions League en legde de bal net na het uur op de stip na een overtreding op Vinicius.

90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

90+6' tweede helft, minuut 96. Valverde raakt de kruising. Een collectieve "oef!" vanop de Moldavische bank. Een knal gaat via een Sheriff-schouder tegen de kruising. De hoekschop die volgt is niet gevaarlijk.

90+5' tweede helft, minuut 95. Modric wil nog eens een Madrileense aanval op gang trekken, maar de fut is er volledig uit. Bij Sheriff stijgen ze nu helemaal boven zichzelf uit.

90+3' Toegevoegde tijd. Er komen overigens wel nog 6 minuten bij. Kan Real het sprookje van Sheriff nog doorprikken? . tweede helft, minuut 93.

90+3' tweede helft, minuut 93. Kolovos mag na een prima wedstrijd naar de kant. Hij heeft bergen werk verzet en was het rustpunt. Hij gaat eruit voor Nikolov.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij FC Sheriff, Boban Nikolov erin, Dimitris Kolovos eruit wissel Dimitris Kolovos Boban Nikolov

90+1' Gele kaart voor Sebastien Thill van FC Sheriff tijdens tweede helft, minuut 91 Sebastien Thill FC Sheriff

90' tweede helft, minuut 90. We hadden nog even de herhaling nodig, maar wat een geweldig zondagsschot van Thill. Hij nagelt de bal vanop de rand van het strafschopgebied in de kruising. Courtois kan enkel de bal uit zijn netten vissen.

90' tweede helft, minuut 90. Waanzin in Bernabeu!! Dit is niet te geloven! Thill, de Luxemburger, zet Sheriff in de slotminuut uit het niets weer op voorsprong. Wat een mirakel! De Moldaviërs gaan de volle buit meenemen uit Madrid.

89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Sebastien Thill van FC Sheriff. 1, 2. goal Real Madrid FC Sheriff einde 1 2

89' tweede helft, minuut 89. Thill houdt Sheriff overeind . Bij Sheriff zijn er wat schokbrekers verdwenen en Rodrygo heeft heel wat vrijheid op rechts. Hij zoekt Jovic, maar Cristiano keert in extremis terug om hem de bal nog te ontfutselen met een spectaculaire tackle.

87' tweede helft, minuut 87. Belegering Real. Bij Real laten ze de bal nu vlot van links naar rechts gaan, kraakt Sheriff in het absolute slot?

86' tweede helft, minuut 86. De aanwezige scouts hebben ongetwijfeld de naam van Cristiano Silva in hun boekje opgeschreven. De Braziliaanse back maakt zowel offensief (met een assist en eerder al 2 tegen Sjachtor) en defensief indruk. Dit keer haalt hij Camavinga nog net terug voor hij een voorzet kan trappen.

84' tweede helft, minuut 84.

83' tweede helft, minuut 83. Rodrygo over. Nog eens een dikke kans voor de thuisploeg. Benzema zoekt Vinicius die zijn landgenoot Rodrygo een doelpunt wil aanbieden, maar hij kan zijn schot niet kadreren. Hier zat veel meer in.

82' tweede helft, minuut 82. Het valt toch op dat het bij Real allemaal wat onnauwkeuriger aan het worden is. Kunnen de snelle Sheriff-aanvallers daar in het slotstuk nog eens gretig van profiteren?

81' Gele kaart voor Luka Jovic van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 81 Luka Jovic Real Madrid