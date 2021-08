Pfaff verliest ploeg- en dorpsgenoot: "Grootste middenvelder die België ooit had"

"Wilfried was dé man van Beveren en vertrok dan naar Antwerp. Later had ik het geluk om er samen bij de nationale ploeg mee te mogen spelen. Zelfs de finale van het EK 1980. Voor mij was Wilfried de beste middenvelder die België ooit gekend heeft. Hij kon het spel doen kantelen wanneer de ploeg niet draaide."

"Ik herinner me ook nog dat hij voor de legendarische wedstrijd tegen Argentinië (op het WK 1982) bij mij kwam: "Jean-Marie, Maradona gaat op jou afkomen en je gaat alle ballen pakken." (lachje) Hij had gelijk."

"Als mens was het iemand waar je op kon rekenen. Iemand die wist waar zijn roots lagen, een man van het volk. Hij kon moeilijk nee zeggen. Toen ik mijn afscheidswedstrijd speelde, deed Wilfried - hij was toen al boven de 40 - ook mee. Ik heb de trui van die match nog altijd liggen."