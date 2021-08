Nainggolan toont berouw: "Hij wil een waardige ambassadeur van Antwerp zijn"

Radja Nainggolan gaf bij zijn voorstelling bij Antwerp aan dat hij "een voorbeeld voor jongeren wilde worden". Maar zaterdagavond veroorzaakte de ex-Rode Duivel toch al wat ophef. Hij liep bij een politiecontrole tegen de lamp en is zijn rijbewijs 15 dagen kwijt.

Via zijn advocaat Omar Souidi reageert de middenvelder op de zaak. "Radja geeft ootmoedig toe dat hij zich heeft laten meeslepen door de emoties van het moment", klinkt het.

"Het warme onthaal van vele jeugdvrienden en de unieke Antwerpenaren (na 16 jaar in het buitenland te hebben gewoond) heeft Radja enorm veel deugd gedaan. Hij had niet de intentie om na enkele glazen het stuur alsnog in handen te nemen."

'Hij betreurt dat dit (in specifieke omstandigheden) toch gebeurde. Valt dit goed te praten? Absoluut niet, op geen enkele manier. Zal dit zich in de toekomst herhalen? Onmogelijk."



Het is niet de eerste inbreuk van Nainggolan op het verkeersreglement. In 2018 werd hij veroordeeld door de politierechtbank van Sint-Niklaas nadat hij betrapt was terwijl hij dronken achter het stuur zat.