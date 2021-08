Eerste coronageval in paralympisch dorp in Tokio is een feit

De betrokken persoon is geen atleet, maar een personeelslid verbonden aan de Spelen dat niet in Japan woont. Meer details gaf de organisatie van de Spelen, die van 24 augustus tot 5 september plaatshebben, niet.

Op vandaag telden de organisatoren 74 coronagevallen die gelinkt zijn aan de Paralympische Spelen, vooral personen die in Japan resideren.

Zes andere gevallen zijn opgemerkt door lokale instanties die paralympische delegaties ontvingen in voorbereiding op de Spelen. In het paralympisch dorp, dat dinsdag geopend werd, is dit het eerste geval.

Tijdens de Olympische Spelen, die afgesloten werden op 8 augustus, werden 546 positieve coronagevallen ontdekt. De olympische organisatiecomité meent dat het er alles aan gedaan heeft om meer infecties tegen te gaan dankzij strenge hygiënische maatregelen. Die gelden ook nu voor de Paralympische Spelen.

Tijdens de Spelen komen ongeveer 4.400 atleten uit 160 landen in actie, zo'n 8.000 atleten en begeleiders zullen in het dorp verblijven (niet tegelijkertijd), België doet mee met 32 sporters.

In tegenstelling tot de overheid zeggen bepaalde experts dat de cijfers in Japan omhooggaan door de organisatie van de Spelen. Gisteren was er een dagrecord van bijna 24.000 besmettingen nationaal. De nieuwe golf teistert het land sinds juni, sinds juli is in een deel van Japan (alvast Tokio en omgeving) de noodtoestand van kracht en dat tot 12 september.