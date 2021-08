Pro League tevreden na eerste weekend met meer fans: "Alles is veilig verlopen"

"Alles is goed gegaan", analyseert Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, het eerste weekend met meer fans in de stadions.



"We waren een beetje bevreesd voor de lange wachtrijen, maar alles is goed meegevallen. Er zijn geen problemen geweest. De clubs hebben dit ook heel goed voorbereid."



De tribunes waren evenwel lang niet volledig gevuld. "Dit is nog altijd een vakantieperiode en dat speelt sowieso mee. Voor sommige mensen is het huidige systeem misschien ook ingewikkeld en het schrikt hen misschien af."



"Voor de fan die af en toe naar het stadion komt zijn er nog veel drempels. Maar wij benadrukken graag dat alles goed en veilig verlopen is. Ook die mensen zullen zeker terugkomen."



De fans van de bezoekende ploegen zijn voorlopig nog niet welkom. "We wilden eerst nagaan of dit systeem goed zou werken voor de fans van de thuisploegen. Dat moet eerst op punt staan."



"We evalueren deze werking en zodra alles op groen staat, kunnen de uitsupporters terugkeren. Of ze na de interlandbreak begin september hun teams kunnen aanmoedigen op verplaatsing? Dat kan, maar we pinnen ons niet vast op die datum."