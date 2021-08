Van Meir over Nainggolan: "Misschien eens uitspatting, maar toch vooral meerwaarde"

De voorbije dagen kwam voor het eerst het gerucht naar boven dat Antwerp interesse zou hebben in Radja Nainggolan. "Aanvankelijk denk je dan dat het een grap is of dat ze hem zoals bij heel wat andere clubs hebben aangeboden, maar het toch op niets zal uitdraaien", zegt Eric Van Meir.



"Maar uiteindelijk heeft Antwerp, en dan met name voorzitter Paul Gheysens, zijn bod verhoogd en nu is hij op weg om een contract te tekenen."



Opmerkelijk is dat Nainggolan eigenlijk een ambassadeur van Beerschot is. "Dat is heel vervelend voor Beerschot. Ik weet als Antwerpenaar hoe gevoelig dat ligt. Hij heeft ook meteen gezegd dat hij nu niet plots tegen Beerschot is. Maar er zijn nu eenmaal weinig Belgische clubs die Nainggolan kunnen betalen en Antwerp is daar een van."