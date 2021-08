Haalt Union Jelle Van Damme uit pensioen? "Er zijn gesprekken geweest"

Jelle Van Damme had zichzelf na het trieste einde bij en van Lokeren een halfjaar gegeven om aan een nieuwe club te geraken. Toen dat niet gebeurde, zette hij er in februari een punt achter. Maar dat zouden uiteindelijk wel eens 3 puntjes geweest kunnen zijn...



Union heeft de voorbije weken gesprekken aangeknoopt met Van Damme, die het voorbije jaar zijn conditie onderhield met een personal trainer. Op de persconferentie voor de match tegen Kortrijk ontkende Felice Mazzu niet dat een transfer misschien wel op til is.



"Ik ga niet ontkennen dat we enkele gesprekken met hem achter de rug hebben", zegt de coach van Union. "We moeten nu heel kalm blijven en bekijken of het een goeie beslissing is."