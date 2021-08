Vooruitblik op 1B: "Ik denk dat dit jaar echt iedereen van iedereen kan winnen"

Westerlo als titelfavoriet?

Spanning en gedrevenheid zijn altijd al een troef geweest van 1B. Dat zal dit seizoen niet anders zijn. Integendeel zelfs. "Ik heb het gevoel dat na de promotie van Union het niveau een stukje minder zal zijn", zegt Jeroen Roppe. "Dat vond ik eigenlijk vorig seizoen al een beetje na de promotie van OHL en Beerschot en het verdwijnen van Virton. Union, OHL, Beerschot en KVM Mechelen konden probleemloos mee in 1A. En spelers als Raphael Holzhauser of Thomas Henry werden zelfs smaakmakers in 1A." "Vorig jaar begon Union dan ook als torenhoog favoriet. Dit seizoen zal het me verwonderen als Waasland-Beveren of Moeskroen het niveau van Union zouden benaderen. Ik denk echt dat iedereen van iedereen zal kunnen winnen." "Wie de titelfavoriet is, is daarom echt koffiedik kijken. Zeker omdat een aantal clubs last minute werk moet leveren." "Als ik toch verplicht wordt om 1 ploeg naar voren te schuiven, dan is het Westerlo. Bob Peeters heeft hen stap voor stap beter gemaakt de afgelopen jaren, alleen die laatste stap heeft hij niet kunnen zetten. Misschien dat de nieuwe trainer, Jonas De Roeck, daar wel in slaagt." "Westerlo heeft een leuk stadion, een meer dan behoorlijke aanhang, een goede staf en natuurlijk het geld uit Turkije."

De uitdagers

Om het Westerlo moeilijk te maken, rekent Jeroen Roppe vooral op Waasland-Beveren, Deinze en RWDM. "Bij Waasland-Beveren is het wel afwachten wat er nog bijkomt en wie nog vertrekt." "Momenteel hebben ze een kern om bovenaan mee te draaien en lijkt er wel geld te zijn, maar over een week kan het al anders zijn."

"Deinze en RWDM zijn clubs die hebben kunnen bouwen. Ze zijn ook in Belgische handen en eigenlijk verwacht ik veel van hen. Vooral van Deinze. Voorin zat het daar al goed met De Belder en Mertens en hun nummer tien - Challouk - was vorig seizoen een van de smaakmakers. Die hebben ze kunnen houden. Daarnaast hebben ze zich heel gericht versterkt."

"RWDM doet misschien de beste transfer van het seizoen, want daar keert het publiek terug en dat is echt een publiek dat het verschil kan maken. Veel ploegen zullen het daar moeilijk krijgen."

Mission Impossible van Virton

Drie clubs verdwenen uit 1B: Union en Seraing promoveerden, Club NXT moest plaatsruimen. "Dat laatste vind ik persoonlijk wel jammer, want het was leuk om de jonge spelers aan het werk te zien en te zien hoe dat jonge team week na week groeide", zegt Jeroen Roppe. In de plaats van de jonkies van Club keerde Virton terug. Twee weken geleden had de club uit de provincie Luxemburg slechts een handvol spelers. "Het wordt een mission impossible om helemaal klaar te zijn." "Tom Van den Abbeele is daar nu verantwoordelijk als sportief directeur en probeert nog allemaal spelers te halen bij grote clubs, maar die zijn dan zeer jong. Ik denk dat het too little too late zal zijn voor Virton." "Ik vind Virton op zich wel een aanwinst, los dan van zijn bestuur. Er is een leuke aanhang en het is een van de mooiste plekken van ons land."

Drie keer tabula rasa

De drie andere clubs die beginnen aan het seizoen in 1B hebben één ding gemeenschappelijk: ze proberen het met een propere lei. "Lierse heeft spelers gehaald die met revanchegevoelens zitten. Spelers als Yvan Yagan, Jens Naessens, Thibaut Van Acker of Kenneth Schuermans. Dus ik verwacht wel dat ze het beter zullen doen dan vorig seizoen."

"Ook Lommel is een club waar tabula rasa is gemaakt. Vorig seizoen speelden ze soms echt wervelend voetbal, maar het resultaat leek vaak ondergeschikt aan het project van de City-groep. Hun coach en drie smaakmakers zijn nu ook vertrokken: Moreno, Vinicius en Ugalde. Wat in de plaats zal komen, zal niet slecht zijn, maar ze missen in Lommel een stabiele basis."

"Moeskroen heeft aan zijn identiteit gewerkt en veel oude bekenden teruggehaald. Mbo en Emile Mpenza in de technische staf en Enzo Scifo als trainer. Lepoint en Mohamed zijn wel echt clubspelers, maar het valt af te wachten wat dat zal opleveren op het veld."

Om naar uit te kijken: de clash der coaches