Van den Brom na CL-uitschakeling: "We hebben getoond dat we meekunnen op dit niveau"

"De tegengoals gaven we ook gewoon weg, wat zonde is natuurlijk. In de 1e helft speelden we te slordig, waardoor we veel energie verloren om de bal te heroveren. Daardoor hebben ook wat achter de feiten aangelopen."

"Over de twee wedstrijden hebben we grote delen goed kunnen meespelen met Sjachtar", zei Genk-trainer Van den Brom. "We creëerden ook voldoende kansen om meer dan twee doelpunten te maken."

Vond de Nederlander dan dat er meer inzat? "De conclusie is dat we de kansen missen en daar word je op dit niveau op afgerekend. We hebben getoond dat we meekunnen. Maar er is nog een verschil tussen meekunnen en echt doorstoten."

"Nu moeten we ons richten op de Europa League, wat ook een mooie competitie is. Maar het is natuurlijk jammer, want we hebben hier allemaal hard naar toegeleefd", sloot de Genk-trainer af.