Gemiste kans(en): Racing Genk doet Sjachtar Donetsk wankelen, maar verliest opnieuw

Sjachtar Donetsk - Racing Genk in een notendop:

Sjachtar weigert Genk voor de rust al uit te tellen

Na de 1-2-nederlaag in de heenwedstrijd stond Genk voor een lastige opdracht in Oekraïne. De bezoekers begonnen aarzelend aan de partij en na 4 minuten ontsnapten ze al meteen aan een vroege achterstand.

Na een defensieve blunder van – opnieuw – Muñoz kon Tete alleen op Vandevoordt af. De jonge doelman bleef goed naar de bal kijken en duwde in hoekschop.

Genk kon de bal maar moeilijk in de ploeg houden, maar na 10 minuten staken de bezoekers hun neus dan toch een 1e keer aan het venster. Na goed werk vond Cuesta Bongonda in de zestien. De aanvaller zocht de verste hoek, maar zag de bal uiteindelijk een metertje naast gaan.

Hoewel Sjachtar de gevaarlijkste ploeg bleef, kreeg Heynen na 25 minuten een uitgelezen kans op de openingstreffer. De aanvoerder liep goed in op een scherpe voorzet van Arteaga, maar kopte onbesuisd over.

Een pijnkelijke misser, want aan de overkant was het wel meteen prijs. Na een flukse individuele actie van Dodo belandde de bal via Tete bij Traoré. De Burkinees twijfelde niet en schoof de bal voorbij Vandevoort. Genk in de problemen.