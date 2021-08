Emma Meesseman verkozen tot All-Star Five op de Olympische Spelen

Emma Meesseman scoorde 104 punten in 4 wedstrijden, goed voor een gemiddelde van 26,8 punten per match. Niemand in Tokio deed beter. Met 10,5 rebounds per match moet ze bovendien enkel de Zuid-Koreaanse Ji-Su Park voorlaten. Ook qua steals (3,5 per wedstrijd) is ze de numero uno.

Die indrukwekkende statistieken leveren haar een plaatsje op in de All-Star Five, zeg maar het Team van het Toernooi. Ze wordt vergezeld door de Amerikaanse wereldkampioenen Breanna Stewart en A'ja Wilson, de Japanse Rui Machida en de Française Sandrine Gruda.

Van dat vijftal werd Stewart verkozen tot Speelster van het Toernooi. Ze is ploeggenote van Meesseman bij Jekaterinenburg, met wie ze de Euroleague wist te winnen.