PSG slaat zijn slag: Lionel Messi vervolledigt het sterrenteam in Parijs

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel. Voetbalwonder Lionel Messi gaat aan de slag in de Ligue 1. De Argentijn zal (minstens) tot 2023 te bewonderen zijn in het shirt van PSG. Hij zal er jaarlijks zo'n 40 miljoen euro opstrijken.



Vorige week zorgde Barcelona voor een donderslag aan de voetbalhemel, door het vertrek van superster en clubicoon Messi aan te kondigen. De Argentijn brak bij Barça in 2004 door in het eerste elftal en zou er in 778 officiële wedstrijden 672 keer scoren. Hij won er onder meer 10 landstitels en 4 keer de Champions League.



Al snel werd er hevig gespeculeerd over de toekomst van Messi. Weinig clubs zouden immers in staat zijn om zijn gigantische loon over te nemen. Maar het steenrijke PSG wierp zich al snel op als candidat numéro un, met Messi's boezemvrienden Di Maria en Neymar als extra troeven.



Messi is vandaag samen met vader Jorge in Parijs om de puntjes en komma's van het contract te bespreken. Vandaag steeg er finaal witte rook op uit de Franse hoofdstad. De deal werd met een filmpje op Twitter bevestigd. De 34-jarige Messi tekent er voor twee jaar, mét optie voor een extra jaar.