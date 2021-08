Messi bij voorstelling: "Mijn doel is om weer de Champions League te winnen"

11:45 11 uur 45.

11:44 11 uur 44. Einde persconferentie. Zo zit de persconferentie erop. Messi poseert nog samen met voorzitter Nasser Al-Khelaïfi met zijn gloednieuwe shirt. . Einde persconferentie Zo zit de persconferentie erop. Messi poseert nog samen met voorzitter Nasser Al-Khelaïfi met zijn gloednieuwe shirt.

11:43 11 uur 43. Messi: “Mijn vrienden in de ploeg zullen me helpen om me snel aan te passen”. Messi: “Mijn vrienden in de ploeg zullen me helpen om me snel aan te passen”

11:41 11 uur 41. Messi: "Het is een nieuwe ervaring, maar ik ben er klaar voor. Mijn vrienden in de kleedkamer zullen me helpen om eraan te wennen. We zijn in een ongelooflijke stad en zullen er ook van genieten. We zijn gelukkig en rustig." . Messi: "Het is een nieuwe ervaring, maar ik ben er klaar voor. Mijn vrienden in de kleedkamer zullen me helpen om eraan te wennen. We zijn in een ongelooflijke stad en zullen er ook van genieten. We zijn gelukkig en rustig."

11:41 11 uur 41. PSG-voorzitter: “Iedereen zal nu PSG willen zien spelen”. PSG-voorzitter: “Iedereen zal nu PSG willen zien spelen”

11:40 11 uur 40. Al-Khelaïfi: "Kylian Mbappé is competitief. Hij heeft publiekelijk al gezegd dat hij een competitieve ploeg wil en die is er nu. Hij heeft geen excuses meer." . Al-Khelaïfi: "Kylian Mbappé is competitief. Hij heeft publiekelijk al gezegd dat hij een competitieve ploeg wil en die is er nu. Hij heeft geen excuses meer."

11:40 11 uur 40. PSG-voorzitter: “Financial Fair-Play? Zouden Messi niet gehaald hebben mocht het ons in de problemen brengen”. PSG-voorzitter: “Financial Fair-Play? Zouden Messi niet gehaald hebben mocht het ons in de problemen brengen”

11:38 11 uur 38. Messi: "Natuurlijk is er veel veranderd sinds het begin van mijn carrière. Ik heb meer ervaring. Goed of slecht, als speler of als persoon. Maar ik heb hetzelfde enthousiasme die ik als kind had: ik hou van spelen en winnen. Ik zal alles geven om dat te doen." . Messi: "Natuurlijk is er veel veranderd sinds het begin van mijn carrière. Ik heb meer ervaring. Goed of slecht, als speler of als persoon. Maar ik heb hetzelfde enthousiasme die ik als kind had: ik hou van spelen en winnen. Ik zal alles geven om dat te doen."

11:38 11 uur 38. Messi: “Als we Barcelona treffen in de CL? Zou raar zijn om naar daar te trekken in een ander shirt”. Messi: “Als we Barcelona treffen in de CL? Zou raar zijn om naar daar te trekken in een ander shirt”

11:37 11 uur 37. Al-Khelaïfi: "We zijn altijd duidelijk geweest. Vanaf de eerste dag zeggen we dat we de Financial Fair Play volgen. We zullen de regels altijd blijven volgen." . Al-Khelaïfi: "We zijn altijd duidelijk geweest. Vanaf de eerste dag zeggen we dat we de Financial Fair Play volgen. We zullen de regels altijd blijven volgen."

11:36 11 uur 36. Messi: “Ik heb vrienden die hier spelen, dus ik volgde PSG wel”. Messi: “Ik heb vrienden die hier spelen, dus ik volgde PSG wel”

11:35 11 uur 35. Messi: “Mijn droom is om nog eens de CL-trofee in de lucht te steken”. Messi: “Mijn droom is om nog eens de CL-trofee in de lucht te steken”

11:34 11 uur 34. Messi: "Ik zal de Barça-fans altijd dankbaar zijn. Dat is mijn thuis. Ze wisten dat ik naar een sterk team zou gaan. Ik weet niet of we het tegen elkaar zullen opnemen. Als het wel gebeurt dan zal het aan de ene kant leuk zijn om terug naar Barcelona te komen. Aan de andere kant zal het vreemd zijn om met een ander shirt thuis te spelen." . Messi: "Ik zal de Barça-fans altijd dankbaar zijn. Dat is mijn thuis. Ze wisten dat ik naar een sterk team zou gaan. Ik weet niet of we het tegen elkaar zullen opnemen. Als het wel gebeurt dan zal het aan de ene kant leuk zijn om terug naar Barcelona te komen. Aan de andere kant zal het vreemd zijn om met een ander shirt thuis te spelen."

11:33 11 uur 33. De Franse competitie is de voorbije jaren enorm gegroeid. Lionel Messi. De Franse competitie is de voorbije jaren enorm gegroeid. Lionel Messi

11:32 11 uur 32. Messi: "De Franse competitie is de voorbije jaren enorm gegroeid. Het is competitiever geworden. Na zo lang op 1 plek te zijn, zal ik nieuwe tegenstanders hebben." . Messi: "De Franse competitie is de voorbije jaren enorm gegroeid. Het is competitiever geworden. Na zo lang op 1 plek te zijn, zal ik nieuwe tegenstanders hebben."

11:31 11 uur 31. Messi: "Het is duidelijk dat ik veel vrienden en kennissen heb in de kleedkamer. Neymar, Di Maria, Paredes, ... Ook daarom heb ik gekozen om naar hier te komen." . Messi: "Het is duidelijk dat ik veel vrienden en kennissen heb in de kleedkamer. Neymar, Di Maria, Paredes, ... Ook daarom heb ik gekozen om naar hier te komen."

11:30 11 uur 30.

11:29 11 uur 29. PSG-voorzitter: “Mbappé? Iedereen kent zijn toekomst: hij is een speler van PSG”. PSG-voorzitter: “Mbappé? Iedereen kent zijn toekomst: hij is een speler van PSG”

11:28 11 uur 28. Messi: "Ik kom om te helpen. Om te proberen het beste te geven met meer enthousiasme dan ooit. Mijn doel is om weer een Champions League te winnen en ik ben op de ideale plek om dat te kunnen bereiken." . Messi: "Ik kom om te helpen. Om te proberen het beste te geven met meer enthousiasme dan ooit. Mijn doel is om weer een Champions League te winnen en ik ben op de ideale plek om dat te kunnen bereiken."