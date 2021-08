"PSG overweegt opties en Messi is er daar een van", geeft Pochettino toe

Het gedwongen vertrek van Lionel Messi bij Barcelona is een bom in voetballand. Er lijken maar weinig clubs te zijn die de Argentijn nu zouden kunnen inlijven en PSG is er daar een van.

"Natuurlijk weet ik ook wat er gebeurd is met Lionel Messi", zei Pochettino op zijn persconferentie. "Maar ik kan er niets over zeggen. De eigenaars van de club werken altijd hard om het team te verbeteren op elke mogelijke manier. De club bekijkt alle opties en Messi is er daar een van."

"Maar ik focus me nu op de start van ons seizoen en de match tegen Troyes."