Verrassing van formaat: wegen van Messi en Barcelona scheiden

Dat Barcelona op zwart zaad zit, is al een poosje bekend en speelde al mee in de keuze om transfervrije spelers als Sergio Agüero en Memphis Depay aan te trekken.



Maar de financiële situatie is zo erg dat het zelfs zijn nieuwe aanwinsten niet kon registreren. Een contractverlenging van grootverdiener Lionel Messi bleek dan ook aartsmoeilijk binnen de financiële regels van La Liga.

Barcelona kwam wel tot een akkoord voor een nieuw contract voor Messi, maar "door de economische situatie en de regels van La Liga lukt het niet om die deal rond te krijgen", klinkt het bij de club.

"Beide partijen betreuren het dat de wensen van de spelers en de club niet kunnen worden ingewilligd."



"Barcelona wil zijn dank uiten aan Messi voor zijn bijdrage aan de successen van de club en wenst hem het beste in zijn verdere persoonlijke en professionele leven."

Voorzitter Joan Laporta was de voorbije weken nog heel optimistisch over een verlengd verblijf van Messi in Camp Nou, maar moet nu inbinden. Messi, die al zijn hele carrière voor Barça speelt, moet op zoek naar een nieuwe club.