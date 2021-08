Verbazing in Spaanse en Argentijnse pers: "Dit valt moeilijk te geloven"

Marca: "Geen wedstrijd meer in shirt Barça"

Niet veel later kwam de bevestiging van de Catalaanse club. "Lionel Messi zal geen wedstrijd meer spelen in het shirt van Barcelona. Ondanks alle inspanningen van de club is het niet gelukt om een akkoord te bereiken."

Ole: "Een wereldwijde bom"

Ook in Argentinie, het thuisland van Messi, kwam het nieuws onverwacht. Dat is duidelijk te zien op de cover van de Argentijnse krant Olé. "Een wereldwijde bom: Messi verlaat Barcelona", staat er in grote letters. "Het einde van een legende", is het onderschrift.