Hoe moeten Red Lions Australië kloppen? "Ze laten veel ruimte in het centrum"

"Australië, dat is fysiek hockey. Ze schuwen de duels echt niet en gaan er hard in. Ze spelen niet smerig, maar zoeken wel de limiet op. Ze proberen ook de tegenstander wat te treiteren, uit hun tent te lokken. Dat hoort er wel bij bij de "Kookaburras"."

"De typische Australische kenmerken zijn: hard werken, fysiek hockey en dat gecombineerd met hier en daar getalenteerde spelers. Het grootste voordeel is dat ze echt voor elkaar werken. Het is een heel erg goeie ploeg die aan mekaar hangt. Ze willen die blamage in Rio, toen ze geen medaille pakten, rechtzetten."

"Het is een team dat gewend is om te winnen", vertelt Floris Geerts. "De laatste 5 jaar hebben ze ieder toernooi gewonnen, behalve het WK. Daar gingen ze eruit in de halve finale en pakten ze brons."

"Tim Brand en Blake Govers in de gaten houden"

Naar wie moeten de Red Lions morgen uitkijken? "De held is Tim Brand op dit moment bij hen. Hij is een jonge spits die geboren is in Nederland, maar op jonge leeftijd naar Australië is verhuisd. Hij is op dit toernooi helemaal doorgebroken."



"Ze hebben ook een heel goede strafcorner met Blake Govers. Dat is een heel erg groot wapen. Hoewel hij in het spel niet altijd echt aanwezig is, is hij belangrijk voor Australië. Dat is een speler om in de gaten te houden."

"Er zitten wel wat spelers bij die ervaring hebben om prijzen te pakken. Ze hebben dat de laatste 20 jaar gedaan. Sinds Sydney 2000 zijn zij het toonaangevende land in het hockey. Ze zijn gewend om finales te spelen en deinzen voor niemand terug."