Indrukwekkende Alexander Hendrickx schiet Red Lions naar de finale

05:14 05 uur 14. Einde: 2-5. Hattrickheld Hendrickx schiet de Lions naar de finale. Na het zilver in Rio, nu het goud in Tokio? . Einde: 2-5 Hattrickheld Hendrickx schiet de Lions naar de finale. Na het zilver in Rio, nu het goud in Tokio?

05:12 05 uur 12. Doelpunt Lions: 2-5! De Lions schreeuwen het uit. Na een goede redding van Vanasch, hangt hij er de andere kant wel in. Het is binnen! We gaan strijden voor een gouden medaille. . Doelpunt Lions: 2-5! De Lions schreeuwen het uit. Na een goede redding van Vanasch, hangt hij er de andere kant wel in. Het is binnen! We gaan strijden voor een gouden medaille.

05:11 05 uur 11. Het geloof is weg bij de Indiërs. Nog een minuutje ... Manu Leroy. Het geloof is weg bij de Indiërs. Nog een minuutje ... Manu Leroy

05:05 05 uur 05. 4-2! "Door de benen, wow!". 4-2! "Door de benen, wow!"

05:04 05 uur 04. Doelpunt Hendrickx: 2-4! Alexander Hendrickx kijkt in de ogen van de Indische doelman. Hij aarzelt niet en knalt de strafbal door de beentjes van de doelman. . Doelpunt Hendrickx: 2-4! Alexander Hendrickx kijkt in de ogen van de Indische doelman. Hij aarzelt niet en knalt de strafbal door de beentjes van de doelman.

05:03 05 uur 03. Ja, strafbal! Dé kans op 2-4. Hendrickx blaakt van vertrouwen. Eddy Demarez. Ja, strafbal! Dé kans op 2-4. Hendrickx blaakt van vertrouwen. Eddy Demarez

04:58 04 uur 58. Strafcorner Hendrickx. Daar gaan we weer: een nieuwe strafcorner. De Lions maken een cirkeltje om de tactiek te bespreken. Maar een winnend recept verander je niet. Hendrickx zal wel voor de peper zorgen. Met buskruit in zijn stick knalt hij opnieuw naar de kooi van Parattu Raveendram. Zonder succes, deze keer. . Strafcorner Hendrickx Daar gaan we weer: een nieuwe strafcorner. De Lions maken een cirkeltje om de tactiek te bespreken. Maar een winnend recept verander je niet. Hendrickx zal wel voor de peper zorgen. Met buskruit in zijn stick knalt hij opnieuw naar de kooi van Parattu Raveendram. Zonder succes, deze keer.

04:55 04 uur 55. 2-3! "Ja, ja, ja, 2 op 5 voor Hendrickx". 2-3! "Ja, ja, ja, 2 op 5 voor Hendrickx"

04:53 04 uur 53. Doelpunt Hendrickx: 2-3! Jajajaa. Alsof we in een spiegel kijken: Hendrickx achter de bal, Hendrickx legt aan en ... natuurlijk doelpunt! . Doelpunt Hendrickx: 2-3! Jajajaa. Alsof we in een spiegel kijken: Hendrickx achter de bal, Hendrickx legt aan en ... natuurlijk doelpunt!

04:51 04 uur 51. Strafcorner Hendrickx. Het is 11 tegen 10. India verliest een mannetje. Daar maken de Lions meteen gebruik van: Hendrickx mag zich weer uitleven met een strafcorner. . Strafcorner Hendrickx Het is 11 tegen 10. India verliest een mannetje. Daar maken de Lions meteen gebruik van: Hendrickx mag zich weer uitleven met een strafcorner.

04:49 04 uur 49. Het kwartier van de waarheid. De inzet: grote of kleine finale. De Lions trekken meteen de kaart van de aanval. Hebben ze nog een joker achter de hand? Een strafcorner van Hendrickx bijvoorbeeld ... . Het kwartier van de waarheid. De inzet: grote of kleine finale. De Lions trekken meteen de kaart van de aanval. Hebben ze nog een joker achter de hand? Een strafcorner van Hendrickx bijvoorbeeld ...

04:45 04 uur 45. Rust: 2-2. De truitjes plakken aan de lijven van de spelers, de zon prikt in hun ogen en de spektakelwaarde is wat uitgedoofd. Kunnen de Lions hun fysieke superioriteit in het laatste kwart wél laten zegevieren? . Rust: 2-2 De truitjes plakken aan de lijven van de spelers, de zon prikt in hun ogen en de spektakelwaarde is wat uitgedoofd. Kunnen de Lions hun fysieke superioriteit in het laatste kwart wél laten zegevieren?

04:44 04 uur 44. De omgekeerde wereld: Lions zetten nu meer druk én de Indiërs worden slordig. Manu Leroy. De omgekeerde wereld: Lions zetten nu meer druk én de Indiërs worden slordig Manu Leroy

04:34 04 uur 34. Ook Lions zijn video referral kwijt. Doren in het oog? Arthur Van Doren is een rots in de branding bij onze Lions. Hij voert een goede tackle uit, maar zijn Indische tegenstrever kiest de grond na een klein tikje. De scheidsrechter fluit meteen en ook de videoref neemt die beslissing niet terug. Gelukkig zonder gevolgen: de strafcorner geraakt niet tussen het doelhout. . Ook Lions zijn video referral kwijt Doren in het oog? Arthur Van Doren is een rots in de branding bij onze Lions. Hij voert een goede tackle uit, maar zijn Indische tegenstrever kiest de grond na een klein tikje. De scheidsrechter fluit meteen en ook de videoref neemt die beslissing niet terug. Gelukkig zonder gevolgen: de strafcorner geraakt niet tussen het doelhout.

04:28 04 uur 28. Gevaarlijke klant: Mandeep Singh. De Lions hebben hun handen vol met de man diep bij India. De aanvaller Singh Mandeep staat al op het scorebord, maar zijn snelheid en balvaardigheid blijft onze verdediging de stuipen op het lijf jagen. . Gevaarlijke klant: Mandeep Singh De Lions hebben hun handen vol met de man diep bij India. De aanvaller Singh Mandeep staat al op het scorebord, maar zijn snelheid en balvaardigheid blijft onze verdediging de stuipen op het lijf jagen.

04:18 04 uur 18. Rust: 2-2! Hendrickx-time. Dat hij een patent op strafcorner-doelpunten heeft, weten we inmiddels. Maar zijn continuïteit is magistraal. Hij zorgt opnieuw voor de aansluiting met, jawel, een strafcorner. . Rust: 2-2! Hendrickx-time. Dat hij een patent op strafcorner-doelpunten heeft, weten we inmiddels. Maar zijn continuïteit is magistraal. Hij zorgt opnieuw voor de aansluiting met, jawel, een strafcorner.