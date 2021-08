"Pijnlijk en emotioneel" afscheid voor Ann Wauters, maar "fantastisch avontuur"

Bondscoach Philip Mestdagh vindt het jammer dat Ann Wauters op deze manier moet afzwaaien. "Vandaag was het helaas echt geen tegenstander om Ann op het veld te plaatsen. Ik had gehoopt om in het verdere verloop van het toernooi, tegen Spanje of Frankrijk, wel nog een match-up voor haar te vinden. Het is jammer dat ik haar geen mooier afscheid heb kunnen aanbieden, want dat verdient ze wel."

Mestdagh blikt ook terug op de nipte nederlaag. "Het is een zware ontgoocheling, maar ik kan mijn dames alleen maar feliciteren met hun inzet. Het is een bitter einde, zeker omdat we getoond hebben dat we de evenknie waren van Japan."