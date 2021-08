Drama voor de Cats! Late driepunter van Japan nekt de Belgen

Kim Mestdagh opende deze daverende do or die-clash met een driepunter. Het zou de voorbode worden van een driepuntersfestijn van jewelste. Een kraker waarin de Belgian Cats een enorme weerbaarheid toonden, maar (net als in de halve finale van het Europees kampioenschap) nét tekort kwamen.

BAM: Mooi blockshot en twee snelle scores van de Cats:

Daverend derde kwarter, gevolgd door doldwaze driepuntregen (met dramatisch einde)

Furieus! Anders kan je de start van de Cats in de tweede helft niet beschrijven. Met onder meer twee bangelijke blockshots (van Allemand en Meesseman) en daaropvolgende driepunters van Kim Mestdagh en secure jumpshots van Meesseman liepen de Belgische dames 13 punten uit: 45-58 voor de Cats.

De thuisspeelsters leken heel even een vogel voor de kat, maar ook hun vechtlust was lovenswaardig. Vooral Yuki Miyazawa nam plots een abonnement op driepunters (ze scoorde er in totaal 7) en zo bracht ze haar team weer in het Belgische zog.

Het bleef nagelbijten tot de allerlaatste seconden. Met twee feilloos omgezette vrijworpen bracht een alomtegenwoordige Allemand de Cats twee punten voor op 37 seconden van het einde, maar met nog 15 seconden te gaan kregen ze het deksel op de neus: sterspeelster Hayashi bezorgde de Japanners het delirium met een driepunter.

Nog geen vrouw overboord, want de Cats hadden de laatste aanval. Daarin speelde Kim Mestdagh zich perfect vrij, maar net als in de halve finale van het Europees kampioenschap tegen Servië mocht het net niet zijn. Toen vertrok haar buzzer beater net te laat, nu spatte haar shot jammerlijk uiteen op de ring. Zo kreeg een fenomenaal olympisch debuut van de Cats een wel heel bittere afloop.