Waar zijn Amerikaanse sprinters? "Talenten kiezen voor American Football"

Usain Bolt, Justin Gatlin, Yohan Blake... In de olympische sprintfinale in Rio stonden in 2016 nog enkele ronkende namen aan de start. In Tokio komen de atletieksterren, zoals polsstokspringer Armand Duplantis en hordeloper Karsten Warholm, niet uit het koningsnummer.

Kampt de 100 meter sprint met een bloedarmoede? "In de finale heb ik me wel afgevraagd wie die atleten waren?", zegt sportjournalist Hans Vandeweghe in De Tribune. "Vroeger kenden we alle namen, maar dat is nu niet meer het geval."

Voor de VS graaide Fred Kerley de zilveren medaille weg, tot voor kort een specialist op de 400 meter. Waar zijn de Amerikaanse sprintspecialisten naartoe?

"De atletiek heeft last van een doorgedreven selectie in de Amerikaanse profsporten", aldus Vandeweghe. "Iedereen die talent heeft, wordt afgeleid naar het American football. Daar valt gewoon veel meer geld te verdienen."

"Het gemiddelde salaris in het Amerikaanse basketbal is 7 miljoen dollar, dat is onwaarschijnlijk. Iedereen die iets met een bal kan, zal proberen basketballen. Verspringer Mike Powell had de veerkracht van Michael Jordan, maar koos voor atletiek. Dat zie je nu niet meer."

"De atletiek heeft nood aan wat nieuwe sterren. Het zijn uiteraard sterke lopers, maar ze zijn niet herkenbaar."