Coronabesmetting dwarsboomt voorbereiding van Meunier met Dortmund

Meunier moet zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 14 augustus start, staken en gaat verplicht in isolement.

De Rode Duivel had voor de start van de stage in Zwitserland twee negatieve tests afgelegd en ook voor zijn vlucht naar Bad Ragaz was er nog geen vuiltje aan de lucht.

Maar de test voor de start van de trainingsweek gaf aan dat Meunier besmet is met corona. "We wensen hem een spoedig herstel", klinkt het bij Dortmund.

Voorlopig moet alleen Meunier in isolatie. Ploegmaats Axel Witsel en Thorgan Hazard kunnen dus gewoon verder trainen.