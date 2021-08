10 jaar wachten op nieuw boksgame, maar je neemt wel de handschoen op tegen Tyson Fury

Er beweegt wat in de virtuele bokswereld. Ondertussen is het – en dat lees je goed - maar liefst tien jaar geleden dat er een boksgame verscheen. Het hyperrealistische eSports Boxing Club wilt daar verandering in brengen.

Tien jaar wachten

Van de klassieker Mike Tyson’s Punch Out voor de originele Nintendo tot de legendarische Fight Night-games: ooit waren boksgames razend populair. Het laatste officiële boksspel kwam echter uit in 2011 en sindsdien blijven de fans op hun honger zitten. Voor hen is er goed nieuws in zicht, al zullen ze daar nog even op moeten wachten.

eSports Boxing Club (of ESBC) belooft de de ultieme bokservaring te worden, boordevol tactiek en realisme. Oorspronkelijk had eSports Boxing Club deze zomer moeten verschijnen, maar dat blijkt onhaalbaar.

“We hebben onze releasedatum moeten aanpassen met een goede reden,” vertelt Ash Habib, de oprichter van Steel City. “We zijn een kleine onafhankelijke gamestudio. Door de grote schaal die het spel ondertussen heeft aangenomen, hebben we gewoonweg meer tijd nodig.”

Grote namen

Eerder dit jaar dook het eerste filmpje op van ESBC. Ondertussen keken al meer dan een miljoen mensen naar de video op YouTube. De game trok niet enkel de aandacht van boksfans die reikhalzend uitkijken naar een nieuw spel, maar ook die van investeerders.



“Deze verhoogde interesse zorgt ervoor dat we onze droomgame kunnen maken,” zegt Habib. “Dit spel is ontstaan uit frustratie. Als boksfan en gamer bleef ik in de kou staan, daar wilde ik verandering in brengen. Steeds meer boksers zijn bereid om mee te werken, we willen dat ze trots zijn op het eindresultaat.”



Ondertussen werden al een honderdtal boksers aangekondigd die hun opwachting zullen maken in het spel. De meest recente aanwinst is Brits zwaargewicht Tyson Fury. De huidige wereldkampioen vergezelt daarbij namen als Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson en Canelo Alvarez. Elke bokser krijgt hun eigen vechtstijl en persoonlijkheid.



“Spelers kunnen kiezen welke houding hun virtuele bokser aanneemt, maar die verschilt dan weer van bokser tot bokser. Sommige atleten passen hun stoten aan. Anderen, zoals Roy Jones Jr. kunnen het dan weer niet laten om een beetje show te verkopen wanneer ze in een meer ontspannen houding staan.”

We willen het meest realistische boksspel ooit maken

Realisme versus ontspanning