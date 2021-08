Vandeweghe over bloedarmoede in de atletiekwereld: "Dringend nood aan sterren"

"Vroeger kenden we ze echt allemaal, je kon zo uit je hoofd al die verschillende namen opnoemen. Dat is nu niet meer het geval en ik vind dat verschrikkelijk. Ik kende Jacobs niet en hij liep zeker snel, maar toch nog altijd een stukje trager dan Bolt."

Een van de redenen is volgens Vandeweghe de selectie door de Amerikaanse profsporten: "Er glippen geen grote talenten meer door de mazen van het net. Er valt in de American Football en in het basketbal gewoon veel meer te verdienen."

"In het basketbal ligt het gemiddelde loon op 7 miljoen dollar per jaar, iemand met talent gaat het dan uiteraard altijd daar eerst proberen. Supertalenten als Mike Powell in het verspringen gaan we niet snel meer zien, hij had de veerkracht van een Michael Jordan."

Het aantal verbroken wereldrecords blijft de laatste tijd ook wat uit: "Je hebt dat nodig om de verbeelding bij het publiek te kietelen zoals Bolt dat deed. Als je nu op 400 meter 2 seconden trager loopt dan het wereldrecord, dan heb je nog een medaille. De sport heeft nood aan goede nieuwe mensen, echte sterren."