15:10 15 uur 10. Discuswerpster Valarie Allman gooit al bij haar eerste poging een gouden worp. Discuswerpster Valarie Allman gooit al bij haar eerste poging een gouden worp

15:09 15 uur 09. Discusgoud voor Amerika! De Amerikanen pakken hun eerste goud in het atletiekstadion dankzij Valarie Allman. Zij wierp meteen raak: 68,98 bij haar eerste poging en daar kwam niemand nog aan. Het zilver is voor de Duitse Pudenz (66,86) en het brons voor Perez (65,72). . Discusgoud voor Amerika! De Amerikanen pakken hun eerste goud in het atletiekstadion dankzij Valarie Allman. Zij wierp meteen raak: 68,98 bij haar eerste poging en daar kwam niemand nog aan.

Het zilver is voor de Duitse Pudenz (66,86) en het brons voor Perez (65,72).

15:08 15 uur 08.

15:05 15 uur 05. Geen Sandi Morris in de polsstokfinale na een blessure. Geen Sandi Morris in de polsstokfinale na een blessure

15:03 15 uur 03. Sandi Morris sneuvelt. We zien tranen bij de Amerikaanse Morris. Zij raakt ook bij haar derde poging niet over 4,55m en sneuvelt zo al in de kwalificaties. De omstandigheden zitten niet mee, maar ze lijkt ook ergens last van te hebben. . Sandi Morris sneuvelt We zien tranen bij de Amerikaanse Morris. Zij raakt ook bij haar derde poging niet over 4,55m en sneuvelt zo al in de kwalificaties. De omstandigheden zitten niet mee, maar ze lijkt ook ergens last van te hebben.

15:00 15 uur . Slotfase van de 5.000m bij de vrouwen met indrukwekkende Sifan Hassan. Slotfase van de 5.000m bij de vrouwen met indrukwekkende Sifan Hassan

14:55 14 uur 55. Hassan naar goud! En ze doet het! Sifan Hassan snelt in de laatste ronde weg van de concurrentie. Ze pakt haar eerste gouden plak hier in Tokio in een tijd van 14'36"79. . Hassan naar goud! En ze doet het! Sifan Hassan snelt in de laatste ronde weg van de concurrentie. Ze pakt haar eerste gouden plak hier in Tokio in een tijd van 14'36"79.

14:53 14 uur 53. De laatste 800 meter. Ze zijn nog met een groepje van 7 voor de medailles. . De laatste 800 meter. Ze zijn nog met een groepje van 7 voor de medailles.

14:49 14 uur 49. Grovdal heeft al afgehaakt op de 5.000 meter. Ook de Amerikaanse vrouwen kunnen het tempo niet meer volgen. Hassan zit nog in het voorste pak. . Grovdal heeft al afgehaakt op de 5.000 meter. Ook de Amerikaanse vrouwen kunnen het tempo niet meer volgen. Hassan zit nog in het voorste pak.

14:43 14 uur 43. In het polsstokspringen zien we traantjes bij Sandi Morris. De Amerikaanse raakt niet over 4,55 meter en lijkt ergens last van te hebben. . In het polsstokspringen zien we traantjes bij Sandi Morris. De Amerikaanse raakt niet over 4,55 meter en lijkt ergens last van te hebben.

14:42 14 uur 42. Sifan Hassan begint behouden aan de race. Ze loopt voorlopig achteraan het pak mee. De Japanse Hironaka bepaalt het tempo. . Sifan Hassan begint behouden aan de race. Ze loopt voorlopig achteraan het pak mee. De Japanse Hironaka bepaalt het tempo.

14:41 14 uur 41.

14:35 14 uur 35. Finale 5.000 meter. Het is uitkijken naar Sifan Hassan nu in de finale van de 5.000 meter. Zij gaat voor een golden sweep. . Finale 5.000 meter Het is uitkijken naar Sifan Hassan nu in de finale van de 5.000 meter. Zij gaat voor een golden sweep.

14:30 14 uur 30. El Bakkali zegeviert op de 3.000m steeple. El Bakkali zegeviert op de 3.000m steeple

14:29 14 uur 29. Nu de regen wat weg is, wordt er opnieuw met een discus geworpen. Daar heeft Valarie Allman voorlopig goud in handen met 68,98 meter. . Nu de regen wat weg is, wordt er opnieuw met een discus geworpen. Daar heeft Valarie Allman voorlopig goud in handen met 68,98 meter.

14:26 14 uur 26. El Bakkali pakt goud. Het goud op dit nummer is voor Marokko. Soufiane El Bakkali had de race altijd onder controle en de favoriet kwam als eerste over de finish. Het zilver ging naar de Ethiopiër Girma en het brons naar Kigen (Ken). Het is al van 1980 geleden dat het goud op dit nummer niet naar Kenia ging. . El Bakkali pakt goud Het goud op dit nummer is voor Marokko. Soufiane El Bakkali had de race altijd onder controle en de favoriet kwam als eerste over de finish. Het zilver ging naar de Ethiopiër Girma en het brons naar Kigen (Ken).

Het is al van 1980 geleden dat het goud op dit nummer niet naar Kenia ging.

14:20 14 uur 20. Couckuyt: "Als ik horde 8 niet verpest dan ben ik erbij". Couckuyt: "Als ik horde 8 niet verpest dan ben ik erbij"

14:16 14 uur 16. De 3000 meter steeple is aan de gang. Voorlopig ligt het tempo daar niet al te hoog. . De 3000 meter steeple is aan de gang. Voorlopig ligt het tempo daar niet al te hoog.

14:10 14 uur 10. We hebben onze doelen al voor Parijs. Daar moet het echt een finale worden. Paulien Couckuyt. We hebben onze doelen al voor Parijs. Daar moet het echt een finale worden. Paulien Couckuyt