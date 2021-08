Vandeweghe: "Goud van Derwael is Deburghgraeve en Thiam opgeteld"

Download de podcast van De Tribune

"Sommige gouden medailles blinken meer dan andere"

Kan je gouden olympische medailles ordenen? Hans Vandeweghe vindt van wel. Hoe mooi de prestaties van Greg Van Avermaet, Nafi Thiam of Fred Deburghgraeve ook waren, hij vindt het goud van Nina Derwael de mooiste uit de Belgische sportgeschiedenis. Dat zei hij in onze podcast De Tribune.

"Turnen is een van de meest competitieve sporten, een sport ook die bijna in alle grote sportlanden uitgepuurd wordt. In Oost-Europa, in de grote Aziatische landen, in Rusland, in de Verenigde Staten en ook in Australië hebben ze er grote inspanningen voor gedaan."

"Alleen het Afrikaanse continent ontbreekt. Zeker in West-Afrika zouden ze er goed in kunnen zijn, maar daar hebben ze gewoon vaak geen turnhal."

"Bovendien is turnen een sport waar je al heel jong mee begint en de selectie gebeurt vanaf twee jaar. Daarna ga je 30 uur per week trainen, dat is ongeveer drie keer meer dan een gemiddelde voetballer. Er zijn weinig andere sporten die zo lastig zijn en waar de competitie zo groot is."

"Elke gouden medaille is fantastisch, maar er zijn wel gouden medailles die meer blinken dan andere gouden medailles en die van Derwael blinkt het meest van allemaal."

"Derwael is dubbel wereldkampioene, Europese kampioene en nu olympisch kampioene, dat is Deburghgraeve en Thiam opgeteld."