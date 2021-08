"Thiam is op een niveau gekomen dat ze zelfs op mindere dag beter is dan de rest"

"Waanzinnig mocht Thiam weer goud pakken"

Net als Nina Derwael is ook Nafi Thiam torenhoog favoriet in de zevenkamp. Gaat ook zij met het goud terug naar België?

Atleet Pieter-Jan Hannes, zelf niet aanwezig op de Spelen, was te gast in het ochtendprogramma Okiru en besprak er haar kansen. "Thiam is al eens olympisch kampioene geweest. De druk ligt voor haar dus nog hoger waarschijnlijk dan bij Nina Derwael."

"Het zou waanzinnig zijn mocht Thiam opnieuw goud pakken, zeker voor een land als België. In de atletieksport is de zevenkamp een super belangrijke medaille."

"Thiam is op een niveau gekomen dat ze zelfs op een mindere dag beter is dan de rest en zotte dingen kan doen. De anderen moeten zichzelf al overstijgen om beter te doen dan zij. Zelfs als het wat minder is, dan kan goud nog voor Thiam als niemand zich overstijgt."

Thiam kan ook goed om met de druk. "Klopt, ze schermt zich heel goed af. Mijn verloofde werkt in een winkel in Hasselt en vlak voor het WK kwam Thiam daar eens shoppen. Ze was heel rustig, waarna mijn verloofde aan mij vroeg om ook zo te doen voor een kampioenschap. Zij is "chill", ik een echte onmens. Dat is wie Thiam is."