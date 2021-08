Vriend Nina Derwael: "IJsberen voor, sterven tijdens en tranen van geluk na finale"

"Ik heb het alleen bekeken op mijn appartement in Zwolle", laat Siemen Voet weten. "Helaas kon ik niet kijken in België bij vrienden en familie, omdat ik gisteren nog een wedstrijd had. Ik heb op m'n eentje de spanning moeten beleven en ik kan je verzekeren... ik ben doodgegaan."

"Haar vorige drie competities op de Spelen heb ik alleen gevolgd. Dus dacht ik dat het geluk bracht." Zijn bijgeloof werkte naar behoren, zo blijkt. "Ik heb meteen met de mama van Nina en mijn eigen moeder gebeld. Er vloeiden tranen van geluk."



Ook vader Nico Derwael heeft vandaag afgezien van de stress. "Ik ben vanochtend vroeg opgestaan en heb tot nu nog geen eten door mijn keel gekregen."