Volleybalcoach Vital Heynen: "Polen heeft nog nooit een kwartfinale gewonnen"

Polen zette Canada vandaag met 3-0 opzij. "We zijn slecht gestart, maar we zijn een toernooiploeg", zegt Vital Heynen. "We groeien in het toernooi. Vandaag was onze beste wedstrijd. Het was echt goed. Ik heb het gevoel dat de ploeg klaar is voor de kwartfinale. Ik heb er elke dag een beter gevoel bij."

"We willen eerst die kwartfinale winnen. Polen heeft nog nooit een kwartfinale gewonnen. Ze zijn ooit olympisch kampioen geworden voor dat er kwartfinales waren."

"De laatste 40 jaar zijn ze nooit voorbij die kwartfinale geraakt. Dus de 1e opdracht is voorbij die kwartfinale geraken en dan zullen we wel zien. Ik spreek al een jaar over 3 augustus."

"Volleybal staat op dezelfde hoogte als voetbal. Op dit moment zelfs nog iets hoger, want iedereen droomt van die medaille."