Zalige zondag vol ontknopingen: Derwael, Plasschaert en de 100m sprint

Zondag zeteldag! Bij Sporza zit u goed om alle actie te volgen. Vroeg in de ochtend kent het olympische golftoernooi zijn ontknoping, bij het middagmaal kunt u genieten van Nina Derwael haar kunsten aan de brug. De dag afsluiten, dat doen we met een wervelende sprint. Dit zijn de ones to watch voor 1 augustus.

De zondag begint met een rustige opener. Thomas Detry en Thomas Pieters staan in de vierde ronde van het golf op vier slagen van een podiumplek. Met een sterke prestatie - en een beetje meeval - is alles nog mogelijk. De ontknoping van het olympische golftoernooi ziet u om 3.14 uur. In het Olympisch Stadion mogen Jonathan Sacoor en Kevin Borlée niet veel later de atletiekpiste betreden. De Belgen gaan op zoek naar een plekje in de halve finales op de 400 meter. Het startschot hoort Sacoor om 3.45 uur, Borlée begint eraan om 3.53 uur. Na een paar uurtjes adempauze komen Anne Zagré en Eliott Crestan in actie in hun halve finales. Zagré loopt om 13.01 uur de 100 meter horden, Crestan wil zijn sterke prestatie uit de reeksen nog eens overdoen op de 800 meter. Hij vertrekt om 13.25 uur.

Maar er staan nog heel wat ontknopingen op de agenda voor de Belgen. Emma Plasschaert mag het water op voor haar medaillerace in de Laser Radial-klasse. Brons lijkt het hoogst haalbare. Pakt onze landgenote medaille nummer 3 voor België? De race begint om 8.33 uur. Ook Nina Derwael mag schitteren in een finale. Op de brug met ongelijke leggers gaat ze om 12.24 uur de strijd aan met de Amerikaanse Sunisa Lee. Het verschil tussen de gymnastes is zo klein, dat elk detail beslissend wordt. Voelt u de spanning al? Na een wervelende groepsfase zetten de Red Lions hun weg naar de finale voort. Eerste hindernis op hun pad: Spanje in de kwartfinales. Peuzelen de Belgische hockeymannen de Spanjaarden op? Volg de wedstrijd om 11.30 uur.

Wie wordt de opvolger van sprintlegende Bolt?

Na het spektakelstuk bij de vrouwen, staat zondag - om 14.50 uur - de 100 meter sprintfinale bij de mannen op het programma. Wie wordt de opvolger van wereldrecordhouder en sprintlegende Usain Bolt? Eén van de kanshebbers is Andre De Grasse. In Rio was de Canadees nog goed voor brons, na Bolt en de Amerikaan Justin Gatlin. Of mogen de Verenigde Staten juichen? Zij hebben met Erriyon Knighton (17 jaar) hét grote talent en met Trayvon Bromell dé man van het moment in de sprint.

Verschroeiende tennisfinales

Vanaf 8 uur kent het olympische tennistoernooi zijn sluitstuk. In het vrouwen dubbelspel staat een duel tussen Tsjechië en Zwitserland op de affiche. De gemengde dubbelfinale zal sowieso een Russische winnaar krijgen. De finale bij de mannen wordt gespeeld tussen de Duitser Alexander Zverev en de Rus Karen Chatsjanov. De Duitse nummer 5 van de wereld schakelde in een bloedhete halve finale verrassend Novak Djokovic uit. Beloont hij zijn uitmuntend olympisch toernooi met de hoofdprijs?

Tweede Qatarese goudenmedaillehoop

Na de gouden medaille in het gewichtheffen, zijn alle ogen in Qatar gericht op hoogspringer Mutaz Essa Barshim. De 30-jarige atleet met Soedanese roots is dan ook de topfavoriet op het nummer bij de mannen. Op de Spelen van Londen 2012 moest hij nog tevreden zijn met brons. Daarna verbeterde de Qatarees zijn sprong. In 2014 voegde hij zijn naam toe aan een select clubje hoogspringers die over 2,40 meter vlogen. De Aziatische recordhouder ging in het Koning Boudewijnstadion in Brussel over 2,43m. Herhaalt hij die straffe prestatie nog eens 7 jaar later? U kan de hoogspringcompetitie volgen vanaf 12.10 uur.

Titanenduel in vrouwenfinale badminton