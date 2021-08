Pieters en Detry vallen buiten top 10, goud is voor Amerikaan Schauffele

Thomas Pieters en Thomas Detry hebben ons land geen medaille kunnen schenken. Ze hadden in de laatste ronde een superdag nodig en die kwam er niet. Pieters sluit af op plek 16, Detry werd 22e. Het goud was voor de Amerikaan Xander Schauffele.

Thomas Pieters was naar Tokio gekomen met de ambitie dan beter te doen dan zijn 4e plek van in Rio vijf jaar geleden. Hij zette een ijzersterke openingsronde neer, maar na dag 2 leek de droom al over. Pieters had maar liefst 75 slagen nodig in moeilijke omstandigheden en tuimelde van de top van klassement naar plek 39. Thomas Detry maakte zijn olympische debuut in Tokio en speelde een regelmatig toernooi. Na zijn derde ronde stond hij op plek 14. Daar kreeg hij trouwens nog het gezelschap van Pieters want hij herpakte zich op dag drie met een ronde in 64 slagen. Maar de Belgen wisten dat ze op de slotdag een half mirakel nodig hadden om nog een medaille te pakken. Dat kwam er niet. Ze speelden beiden een degelijke ronde, maar het eindrapport was dat er geen medailles of olympische diploma's inzaten.

Goud gaat naar Schauffele, spannende strijd om het brons

In de strijd om de medailles zette de Slovaak Sabbatini iedereen onder druk. Hij zette een olympisch record neer met een formidabele ronde in 61 slagen, 10 onder par. Hij had zo zijn deel gedaan en moest afwachten of er nog iemand onder zijn score zou gaan van -17. De Amerikaan Xander Schauffele ging het beste om met de druk. Hij maakte even een foutje op hole 14 en speelde zo de koppositie kwijt. Maar op hole 17 maakte hij het verschil met een birdie. Hij kwam zo op -18 en gaf die score niet meer uit handen ondanks een kleine aarzeling op de laatste hole. De Japanner Matsuyama hoopte ook nog op goud, maar miste op het einde veel eenvoudige putts. Hij kwam zo met -15 terecht in een groep van 7 golfers. Die strijden op dit moment nog om het brons.

Pieters: "Het is een teleurstelling, die 2e dag blijft pijn doen"

Thomas Pieters deed met plek 16 dus minder goed dan in Rio. "Het was een rare week", zei hij achteraf. "Ik heb drie dagen heel goed gespeeld, een beetje hetzelfde verhaal als in Rio. Het doet pijn. Dit is een teleurstelling." "Ik heb alles gegeven, maar het was weer "net niet". Het zat er wel in, maar de putts vielen niet allemaal. En die tweede dag blijft pijn doen. Het is zo. Pas op hole 14 wist ik vandaag dat het niet voor de medailles zou zijn. Ik heb alles gegeven." "Schauffele is dit jaar een heel goed aan het spelen, dus hij is de verdiende winnaar."

Detry: "Het is golf en het komt niet op bestelling"

"De dag liep niet echt zoals ik wou. Het was heel warm", zei Detry. "Ik begon met een bogey, maar ik ben wel nog goed teruggekomen. Maar mijn putt draaide vandaag niet."

"Het is golf en het komt niet op bestelling. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar hopelijk zorgen andere Belgen nog voor een medaille." "Ik kan leven met mijn plaats, maar ik denk dat Pieters en ik wel een top 10 waard zijn. Het was een fantastische ervaring, ondanks alle regels hier. Ik ga nu drie weken rusten. Dat is belangrijk voor de rest van het seizoen."

Eindstand