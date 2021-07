Tsjech Krpalek olympisch kampioen bij zwaargewichten, ook goud voor Japan

Krpalek had het bijzonder zwaar met de ijzersterk ogende Georgiër, hij liep ook 2 bestraffingen op en had zichtbaar last van zijn schouder. In de allerlaatste seconden speelde Krpalek alles of niets.

Geen 9e judogoud voor Japan

Bij de vrouwen in de categorie boven de 78 kilogram stond er met Akira Sone nog maar eens iemand met de Japanse nationaliteit in een judofinale. Ze nam het op tegen tegen Idalys Ortiz, het nummer 1 op de wereldranglijst.

Beide judoka's voelden duidelijk aan wat er op het spel stond en maakten er een heel erg gesloten finale van. Pas in de golden score viel er een eerste keer iets te vermelden: Ortiz en Sone kregen na heel wat trekwerk een bestraffing.

Na ruim 4 minuten in de golden score kreeg de Cubaanse een 3e bestraffing wat dus goud betekende voor de Japanse Sone. Het is de 9e gouden plak voor Japan in het judo.

Ortiz pakte eerder al goud op de Olympische Spelen in Londen, in Rio bleef ze net als in Tokio achter met zilver. Brons was er nog voor Iryna Kindzerska en Romane Dicko.