Met gescheurde knie naar goud in BMX: Nederlander Niek Kimmann demonstreert hoe

Het leek even game-over voor Niek Kimmann. De Nederlandse BMX'er kwam maandag - tijdens een training - nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in zijn knieschijf op.

Maar wie zijn klomp breekt, schiet gemakkelijk uit de slof. En zo geschiedde: de Nederlander schoot uit de startblokken in de finale BMX en katapulteerde zich naar een gouden medaille.