Het Moment van Karl: "Formidabele slag van Pieters vanop 116 meter"

"Ik kan niet anders dan naar de golfbaan gaan", opent Karl Vannieuwkerke, zelf een bedreven golfer. "Golf is aan de Spelen toegevoegd in Rio. Thomas Pieters was daar 4e - de meest ongelukkige plaats. Vanaf die dag lag zijn focus op Tokio. Dat moest zijn moment worden."

"De voorbije 2 jaar was hij niet formidabel bezig, maar in Tokio is Pieters uitstekend begonnen. 6 slagen onder het gemiddelde na de 1e ronde, goed voor een 2e plaats. Met onder meer een formidabele slag op hole 11. Een hole waar je normaal 4 slagen over doet, voltooide hij in 2 pogingen. Vanop 116 meter sloeg Pieter een klein balletje in een kleine hole."

"Pieters zit op schema voor een medaille. Het is nog vroeg om dat te zeggen, maar Pieters is alvast super begonnen. Hopelijk volgt vannacht een nieuwe prima ronde."