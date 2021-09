Pro Evolution Soccer wordt eFootball: eindelijk waardige concurrent voor FIFA?

“We zaten al enkele jaren op dit idee te broeden,” laat producer Seitaro Kimura weten. “De gamewereld verandert razendsnel. Niet alleen is er een volledig nieuwe generatie consoles uit, maar de structuur van online games is niet meer vergelijkbaar met die van vroeger. Onze mobiele game was een succes en bewees dat dit gratis model kan werken.”

Elk seizoen nieuwe updates

“Tot voor kort kocht je elk jaar een nieuwe voetbalgame, maar dat systeem vinden we voorbijgestreefd,” vertelt Kimura. “eFootball komt oorspronkelijk uit in een vereenvoudigde vorm, maar krijgt regelmatige, seizoensgebonden updates. Op deze manier blijft het spel steeds uitbreiden.”



In de eerste versie van de game, dat in de herfst uitkomt, kunnen spelers uit 9 internationale ploegen kiezen. Onder meer FC Barcelona, Manchester United en Bayern München passeren de revue. Dat andere voetbalclubs toegevoegd zullen worden staat vast, al is het nog onduidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan.



De kans is groot dat er een zogenaamde “Battle Pass” wordt geïntroduceerd. Dit systeem wordt al langer gebruikt in gratis games zoals Fortnite of Call of Duty: Warzone. Spelers die voor een Battle Pass kiezen, kunnen sneller gebruik maken van de seizoensgebonden nieuwigheden.

Realisme staat voorop

Net als zijn voorganger wordt eFootball een realistische voetbalsimulatiegame, en daarvoor werden verschillende veranderingen aangekondigd. Spelers krijgen meer controle over korte sprints, bijvoorbeeld. Via de controller kan je ervoor kiezen om de bal dicht bij je te houden of meer vrijheid te laten.



Ook de verdedigende partij krijgt meer controle over de situatie en kan vanaf nu meer dan enkel tackelen. Een druk op de juiste knop zorgt voor een agressievere of lossere stijl van verdedigen.



“Virtueel voetbal is het leukst wanneer je het opneemt tegen een andere speler,” vertelt Kimura. “Een match tegen een vriend of een speler online is gewoon spannender dan een wedstrijd tegen de computer. Daarom vonden we het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het tactische aspect van voetbal. We geven spelers meer controle over hun acties – of ze nu aanvallen of verdedigen.”

Met je vrienden spelen wordt eenvoudiger