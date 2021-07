Biles past na sprong voor teamfinale: "Moet mijn mentale gezondheid bewaken"

Rusland en de VS bikkelen al sinds 2012 om goud en zilver in de landencompetitie bij de vrouwen, waarbij de Amerikanen telkens aan het langste eind trokken. Maar in de kwalificaties vuurden de Russinnen een waarschuwingsschot af door de beste score te laten optekenen.

Rusland nam op het eerste toestel, de sprong, meteen een grote voorsprong. Dat was voor een deel omdat de sprong van Amerikaanse kopvrouw Simone Biles de mist inging. Biles trok de catacomben in en liet zich voor de rest van de competitie vervangen door Jordan Chiles.

"Ze heeft zich om medische redenen teruggetrokken", liet de Amerikaanse ploeg weten. Vreemd dan dat een schijnbaar fitte Biles de ploeg bleef volgen. Zelf gaf ze achteraf toe dat het "een blessure aan haar trots was".

"Na die prestatie wou ik niet voortdoen", klonk het. "Ik moet mijn mentale gezondheid bewaken. Dat wordt steeds belangrijker in de sport. We moeten zowel onze geest als ons lichaam beschermen en niet gewoon doen wat de wereld van ons verwacht."

Biles had zich in de kwalificaties voor alle individuele toestelfinales geplaatst én ze is ook de favoriete voor het goud in de individuele competitie. Maar het is dus niet duidelijk of ze nog in actie komt. "We bekijken het dag per dag. Ik zie wel wat er nog gebeurt."