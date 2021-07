Zizou Bergs (22) staat voor het eerst in top 200 van mannentennis

Bergs begon aan 2021 op de 436e plaats, maar 3 Challengertitels later én een tweede ronde vorige week op het ATP-toernooi in Gstaad klom hij 240 plaatsen.

Gstaad was nog maar de 2e keer dat Bergs op de hoofdtabel van een ATP-toernooi stond, eind vorig jaar kreeg hij een uitnodiging voor het indoortoernooi in Antwerpen, waar hij in de eerste ronde zijn eerste ATP-match ooit won. In Zwitserland vorige week doorspartelde hij de kwalificaties.

Beste Belg David Goffin, die nog altijd aan de kant staat met een enkelblessure, blijft 20e. De derde Belg, Kimmer Coppejans, verloor 7 plaatsen tot 212. Ruben Bemelmans is 227e (+1).



Bovenaan de ranking veranderde er niets. De Serviër Novak Djokovic, in Tokio op jacht naar een eerste olympische titel, blijft op kop voor de Rus Daniil Medvedev en de Spanjaard Rafael Nadal.