Shohei Ono maakt favorietenstatus waar, ook opnieuw judo-goud voor Kosovo

De Japanner Ono won eerder al goud op de Spelen in Rio en was sindsdien nagenoeg ongenaakbaar in de categorie tot 73 kilogram. Hij verloor sinds 2015 geen internationale match meer.



Tegen de Georgische wereldkampioen Lasja Sjavdatoeasjvili mocht Ono na een bijzonder lange spannende finale het zegegebaar maken.



In de golden score vond Ono uiteindelijk pas na 5 minuten een gaatje in de defensieve opstelling van zijn tegenstander. De bronzen medailles gingen naar de Zuid-Koreaan Changrim An en de Mongool Tsogtbaatar Tsend-Ochir.