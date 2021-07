Ann Wauters is klaar om te spelen: "Maar ik begrijp mijn rol heel goed"

"Grootsheid Spelen is overdonderend"

"Wie weet kunnen we wel verrassen, maar er is niets gebeurd als we verliezen. De volgende matchen zijn belangrijker."

De Cats beginnen tegen Australië, een zware dobber? "Zeker, die ploeg wil op het podium staan", beseft Wauters. "Maar het is een kans voor ons om in onze favoriete rol van underdog te kruipen. De druk zal niet immens zijn want we moeten die match niet winnen om door te gaan."

"Het was ook een moment om eventjes stil te staan bij al het werk dat we voor dit moment hebben gedaan."

"Ik had al heel veel gehoord over de openingsceremonie, maar de spanning was ongelooflijk. We waren eventjes ontgoocheld dat ze het Japanse alfabet gebruikten en dat we zo laat kwamen, maar het was absoluut de moeite waard."

Ann Wauters (40) heeft er twintig jaar op moeten wachten, maar in Japan is ze er eindelijk bij op de Olympische Spelen. Geniet ze ervan? "Ja, eigenlijk wel. De grootsheid is ongelooflijk en overdonderend. Ik voel me als een klein kind en wil van elk moment genieten."

"Het belangrijkste is winnen als team"

Liz Cambage, de topper van Australië, paste voor de Spelen. Toch denkt Wauters dat dat weinig gevolgen zal hebben voor het team, de nummer twee van de wereld. "Je merkt vaak dat als je de beste speelster wegneemt, plots het team heel goed draait en zelfs beter gaat spelen."



Zien we Wauters tussen de lijnen aan het werk in Tokio? Bondscoach Mestdagh hield de boot af. "Elke atleet wil spelen, maar ik begrijp mijn rol heel goed. We zullen zien of er speelminuten komen of niet. Het belangrijkste is winnen als team."



"Tegen grotere speelsters kan ik mijn lengte nog altijd gebruiken. We zien wel wat de coach van plan is op tactisch vlak. Ik heb me natuurlijk voorbereid om op het parket te staan. Het was een stevige voorbereiding geweest, maar het team heeft er veel zin in."