Kim Clijsters slaat een balletje in aanloop naar exhibitie vannacht in Atlanta

Clijsters verraste 2 jaar geleden jan en alleman door een tweede comeback aan te kondigen. De voormalige nummer 1 van de wereld en winnaar van 4 grandslamtoernooien, waaronder 3 US Opens, werd evenwel niet gediend door blessureleed en corona.

Ze had ook weinig geluk bij de loting. Clijsters liet vorig jaar bij vlagen haar klasse zien tegen Garbine Muguruza (Dubai), Johanna Konta (Monterrey) en Jekaterina Alexandrova (US Open), maar beet telkens in het zand. Toch geeft ze haar droom niet op.

Stephens won de US Open in 2017, stond ooit 3e op de WTA-ranking, maar zakte ondertussen weg naar 70. Een ideale tegenstander komende nacht voor Clijsters om het goede tennisgevoel weer te pakken te krijgen, zo lijkt. De organisatie is alvast trots en toont beelden van "the one and only".