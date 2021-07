Kim en Hanne Mestdagh: "Tevreden met kwartfinales, maar we dromen van medaille"

Bekijk de aflevering van Vuurdoop met Kim en Hanne Mestdagh:

Wie zijn Kim en Hanne Mestdagh?

"Dacht dat het dak eraf zou vliegen tijdens kwalificaties"

In februari 2020 slaagden de Belgian Cats er voor het eerst in om zich te plaatsen voor de Olympisch Spelen. In Oostende versloegen de Cats toen Zweden. Een unieke ervaring voor de speelsters.

"De kwalificatie in Oostende was echt fantastisch", vertelt Hanne. "Het was zelfs een van de allerbeste momenten uit mijn carrière. De energie die toen in de zaal hing, was echt ongezien. Ik dacht dat het dak eraf zou vliegen."

Ook Kim zal de historische kwalificatie niet snel vergeten: "Ik kijk soms nog wel eens terug naar de beelden. Het was ook een van de laatste wedstrijden waar er nog publiek op de tribunes zat. Het was echt een machtig moment."