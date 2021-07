Dimitri Van Den Bergh: "Het gaat niet om wat je zegt, maar om wat je toont!"

Dimitri Van Den Bergh heeft gisteren een stevig statement gemaakt: onze landgenoot klopte in de kwartfinale van de World Matchplay Darts wereldkampioen en nummer 1 Gerwyn Price met flinke 16-9-cijfers. De titelverdediger was op de persconferentie vannacht euforisch: "Ik leef in een droom en die zal een paar uur duren."

Van Den Bergh is de nummer 8 van de wereld, Price de nummer 1. De Welshman maakte er van bij de start een mentaal spelletje van. Maar Van Den Bergh speelde dat voortreffelijk mee en hield het hoofd uiterst koel. "Het was "a mad game", een gekke wedstrijd", vatte de Belg de match kort samen. "De World Matchplay-kampioen tegen de wereldkampioen en nummer 1. En die match kon ik winnen met 16-9. Ik zei mijn vrouw en mijn manager: "Wat heb ik juist gedaan?" Ik ben in extase en leef mijn droom. Ik vind niet de juiste woorden om te beschrijven hoe ik me voel." Price gebruikte alle middelen: hij daagde Van Den Bergh uit door zijn dansje te imiteren en jutte het publiek op. Wat vond Van Den Bergh daarvan? "Mijn gevoelens waren gefocust, op elk moment in de wedstrijd." "Ik was wel nerveus, mijn hart ging tekeer. Maar ik keek naar mijn manager en mijn vrouw, dat hielp me vooruit. Soms voelde ik dat ik geluk had, toen Gerwyn bijvoorbeeld op 40 3 keer miste. En daar profiteerde ik van." "Maar soms was het andersom: miste ik mijn kansen en maakte hij het af. Ik respecteer Gerwyn, maar ik denk dat ik vanavond de verdiende winnaar ben." (lees voort onder tweet)

"Ik was de hele dag nerveus, tot ik in de zaal aankwam"

De cijfers geven Van Den Bergh gelijk: hij wierp met een gemiddelde van 102,27 per 3 darts, Price had 98,19. Het checkout-gemiddelde was 39,02 tegen 25,71 en met 10 180-worpen en 17 140-worpen was de Belg ook beter dan Prices 6 180's en 14 140's. Van Den Bergh kon het mentale spelletje wel plaatsen: "Daarom is Price de wereldkampioen. Hij weet dat als hij niet op z'n best speelt, hij wel een manier zal vinden om zijn opponent te verslaan. Ik was mij daar evenwel al van de dag tevoren van bewust. Focus op jezelf, laat hem niet in je hoofd kruipen. Dat hield ik mezelf voor." "Ik was de hele dag nerveus, maar toen ik hier in de zaal binnenkwam, waren de zenuwen weg. Ik wist dat ik er klaar voor was en alles goed deed." Van Den Bergh vierde zijn zege op de vloer met opgepompte armen, als antwoord op Prices uitdagend gedrag? "Wat ik nu ga zeggen is een boodschap voor elke prof- en amateurdarter: "Het gaat niet om wat je zegt, maar om je toont op het dartbord. Stop talking, show it!" "En dat is wat ik doe: ik werk zo hard, ik geef elke wedstrijd alles wat ik heb en laat mijn dartspijlen het woord doen." "Je kan zelf geloven dat je de beste van de wereld bent, maar als je geen toernooien wint, wie ben je dan?"

Het gaat niet om wat je zegt, maar om wat je toont op het dartbord. Stop talking, show it!

"Combinatie van talent en hard werken is moeilijk te kloppen"

Van Den Bergh blijft zelf bescheiden. Op de vraag waar hij zichzelf ziet in de dartwereld en of hij het beste darts speelt momenteel ter wereld, klinkt het: "Ik vind dat ik mij nog steeds aan het ontwikkelen ben. Ik ben nog niet op m'n best." "Hard werken loont en ik werk hard. Er is deze zegswijze: "Talent zal geklopt worden door hard werken, omdat talent niet hard werkt." Dat is het: ik heb talent én ik werk hard. Die combinatie is moeilijk te kloppen. En ik denk dat ik dat nu toon." "Toch is het belangrijk om altijd de voeten op de grond te houden. Ook al speel ik zo mooi en haal ik resultaten, het kan allemaal plots keren. Kijk naar Michael van Gerwen, die 7 jaar domineerde. Maar de Michael nu is niet de Michael van die 7 jaar. En ik wil hem graag toch kloppen, wanneer hij op zijn best is." Is er een soort machtsvacuüm aan de top, die Van Den Bergh kan vullen? "Ik denk niet aan iemands plaats innemen. Ik denk dat wat er komt, door mijn harde werk komt. En de boodschap is ook dat jongere spelers het serieus nemen."