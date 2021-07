World Matchplay: Van den Bergh schakelt wereldkampioen uit richting halve finale

Tegen Dave Chisnall gooide Dimitri Van den Bergh fantastisch, maar haperde zijn afwerking. Een euvel dat hij uit de wereld moest helpen voor zijn confrontatie met Gerwyn Price, de wereldkampioen en nummer 1 van de wereld.

Dat zijn vorige match niet meer door zijn hoofd spookte, bewees Van den Bergh al snel. Price gaf "The Dreammaker" één kansje en hij sloeg genadeloos toe. De wereldkampioen was even uit zijn lood geslagen en in geen tijd keek hij tegen een 6-2-achterstand aan.

Price, een voormalige rugbyspeler, spande zijn spieren op en maakte het snel weer spannend. Met 3 legs op rij haalde hij Van den Bergh van zijn wolk: 8-7. Door ook nog eens het traditionele dansje van "Dancing Dimi" na te apen probeerde hij in het hoofd te kruipen van de titelverdediger.

Maar het had een averechts effect. Van den Bergh won maar liefst 6 legs op een rij, onder meer met een 11-darter, en kwam op één leg van de zege. Wereldkampioen Price kon nog even tegenstribbelen, maar "The Dreammaker" mag dromen van een tweede eindzege op rij: 16-9.

In de halve finale wacht Krzysztof Ratajski. "The Polish Eagle" is op papier een pak eenvoudiger te vloeren dan de wereldkampioen. Ligt de weg naar de finale open?