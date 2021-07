Zeilster Emma Plasschaert: "Mik op medaillerace, anders geen geslaagde Spelen"

"Ik hou ook wel van hoge golven een veel wind. Dat kan hier wel eens voorvalllen. Nu is het weer erg kalm, maar op de eerste wedstrijddag krijgen we aflandige wind. Dus dat wordt nog even afwachten."

"Ik ben blij hier te zijn, zeker omdat het water me hier genegen is", zegt ze. "Ik zeil hier graag en ben enthousiast om hier terug te komen. Bij een zeebries zijn het hier mooie golven, wat voor ideale zeilomstandigheden zorgt."

In 2019 won de 27-jarige Plasschaert het testevent in Japan. Een indicatie voor wat er komt? "Dat toont aan dat we weten waarmee we bezig zijn, maar dat is alweer twee jaar geleden", weet ze. "In dat opzicht is dat niet representatief."

Medaillekandidaat. Dat is de stempel die al even op Emma Plasschaert gedrukt wordt. Is de zeilster dat niet beu? "Misschien een beetje", lacht Plasschaert. "Ik vind het persoonlijk ook niet echt van toepassing."

Mark Littlejohn: "Emma kan in alle omstandigheden presteren"

"De voorbereiding verloopt goed", vertelt coach Mark Littlejohn. "De eerste dagen wordt een mini-tyfoon voorspeld die voor andere omstandigheden zal zorgen. Het is een mentale uitdaging om daarvoor klaar te zijn."

Is er sprake van stress in het kamp van Plasschaert? "Emma is een tough cookie. We hebben allemaal een beetje stress, maar ze gaat er goed mee om. Ze gaat goed overweg met haar materiaal en ze is in uitstekende vorm."

"Ze is een van de fitste zeilsters, dus we maken ons geen zorgen over de sterke wind. Bring it on", zegt de coach overtuigd. "Ze is een allround zeilster die kan presteren in alle omstandigheden."

Ook over de stempel "medaillekandidaat" wou hij zijn zegje doen. "Emma is een van de 7 medaillekandidaten. Het is toch belangrijk om dat in perspectief te plaatsen."