Lamkel Zé wuift Antwerp uit: "Doe me een goed voorstel en je krijgt een oorlogsmachine"

Het is bij hem thuis in de sofa dat Didier Lamkel Zé het woord neemt. Hij heeft er net een interview opzitten met een voetbaljournalist.

"Hallo, iedereen. Ik ben heel blij dat ik zonet in een interview heb kunnen uitleggen wie Didier Lamkel Zé echt is. Dat is een inspanning die sommige anderen niet doen", zegt Zé.

"Want laat één ding duidelijk zijn: Didier Lamkel Zé is niet wie jullie in de media lezen. Wie me echt wil leren kennen, moet doen zoals deze journalist en me vragen wanneer ik vrij ben. Dan kunnen we praten om me beter te leren kennen."

Waarna hij in één adem zijn toekomst ten berde brengt. "Als ik Antwerp moet verlaten, wil ik de clubs en de fans bedanken voor de steun. Ik heb hier 3 mooie jaren beleefd. Met Seck, Mbokani, de hele bende..."

"Ik was hier heel gelukkig met jullie. Samen hebben we veel plezier gehad en hebben we veel gelachen. Ik wil ook mijn vriendin Daline danken. En ook mijn ouders en God, die me steunt."

"Ik hoop dat alle clubs die deze video zien de media niet te veel geloven. Doe gewoon een goed contractvoorstel aan Didier Lamkel Zé. Zet je in mijn plaats en je krijgt een oorlogsmachine op het veld, dat is al dat ik wil zeggen."