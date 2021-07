De bezieler van de openingsceremonie wordt 1 dag voor de Spelen ontslagen

De feiten dateren al van 23 jaar geleden. In een comedy-show die hij in 1998 opvoerde liet Kobayashi zich uit over de Holocaust. Zo nam hij onder meer de woorden "Laten we Holocaustje spelen" in de mond.

"In die act heeft meneer Kobayashi woorden gebruikt die een historische tragedie ridiculiseren. We bieden onze oprechte excuses aan aan iedereen die door deze uitspraken getroffen is", zegt Seiko Hashimoto, de grote baas van de Spelen in Tokio.

Kentaro Kobayashi is in Japan wereldberoemd. De komiek, acteur, theaterdirecteur en manga-artiest was volgens de organisatoren de geknipte man om van de openingsceremonie een droomspektakel te maken.

Maar onlangs kwam de 23 jaar oude "grap" van Kobayashi boven water, wat tot een storm van protest leidde. Vandaag is beslist om Kobayashi de wacht aan te zeggen.



Eerder deze week raakte al bekend dat ook Keigo Oyamada zijn rol niet zal mogen vervullen tijdens de openingsceremonie. Oyamada was actief in het team dat de muziek verzorgt tijdens het stadionspektakel. Hij had in enkele interviews opgeschept over zijn pestgedrag in zijn schoolperiode.