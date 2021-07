Zinho Vanheusden officieel voorgesteld bij Genoa: "Een immense eer"

"Ik ben blij om aan dit nieuwe avontuur te starten bij de oudste club van Italië. Het is een eer om dit shirt te dragen en zal mijn best doen voor deze kleuren."

Inter kocht zijn ex-speler vorig week - zoals beloofd - terug van Standard voor naar verluidt 16 miljoen euro. Die geldinjectie is zeer welgekomen voor de Rouches, die financieel in zware papieren zitten. Sportief was het vertrek van aanvoerder Vanheusden wel een enorm verlies.