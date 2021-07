Eddy Planckaert: "We hebben twee goede ijzers in het vuur voor Tokio"

Wout van Aert blijft de successen aaneenrijgen in de Tour en dat doet dromen van meer. Olympisch goud in Tokio bijvoorbeeld. In Vive le vélo werden de Belgische kansen voor de olympische tijdrit gewikt en gewogen. Karl Vannieuwkerke ziet het positief: "Na de prestatie van Wout van Aert begin ik te dromen van twee medailles."

"Van Aert is klaar voor de Spelen, het is goed getimed"

In de eerste tijdrit moest Wout van Aert nog vrede nemen met de vierde plaats, maar gisteren in Saint-Émilion stond er geen maat op. Eddy Planckaert genoot met volle teugen van de triomftocht. "Het was bijna de perfectie. De kracht die hij uitstraalde, was onvoorstelbaar. Hij is klaar voor de Olympische Spelen, zoveel is duidelijk. Hij zit op de top van zijn kunnen. Misschien kan hij ook nog winnen op de Champs-Elysées." "Hij heeft zijn vorm in de Tour opgebouwd. Hij was 85 à 90 procent en die laatste 10 procent zijn er op het juiste moment bijgekomen. Ik denk dat alles wetenschappelijk afgewogen is naar de Olympische Spelen toe, het is ongelofelijk goed getimed." De vraag is wel of Van Aert misschien toch niet te veel energie verbruikt heeft in deze Tour met het oog op de olympische wegrit (24 juli) en tijdrit (28 juli). Marijn de Vries zag in elk geval geen tekenen van vermoeidheid, wel een indrukwekkend verzet. "De meeste renners hadden een voorblad van 58, terwijl Van Aert met een 56 reed. Hij draaide dat zo vinnig rond, dat lukt niet als je heel moe bent. Als je zo'n klein verzet met zoveel wattage kan ronddraaien op het einde van de Tour, dan ben je echt nog goed."

"Tokio lacht Wout toe, als hij de hitte en luchtvochtigheid aankan"

Ook sporteconoom Wim Lagae ziet de olympische tijdrit met vertrouwen tegemoet, al houdt hij wel een slag om de arm. "Dit was een tijdrit van 30 kilometer met 280 hoogtemeters. In Tokio is het een tijdrit van 44 kilometer met 820 hoogtemeters."



"Maar met zijn verbeterde conditie en die klimmeters in de benen lacht Tokio Wout van Aert toe. Als hij tenminste de extreme hitte en luchtvochtigheid aankan."



Remco Evenepoel is intussen al volop aan het acclimatiseren in Tokio. Ook hij mikt hoog op de Olympische Spelen. "We hebben twee goede ijzers in het vuur", zegt Planckaert. "Het is lang geleden dat we met zo’n materiaal naar de Olympische Spelen mochten gaan, Remco zal ook zeer gemotiveerd zijn."



Volgens Karl Vannieuwkerke zijn de Belgische kansen gekeerd sinds de eerste tijdrit in de Tour. "Als er toen gezegd was dat we een kans hadden op 2 medailles in de tijdrit, dan had ik mijn twijfels gehad. Nu begin ik er echt van te dromen, meer zelfs, ik begin erop te hopen."

