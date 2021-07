Evenepoel verkent Japanse wegen: "Voorlopig gaat alles goed"

In Tokio is Remco Evenepoel samen met Wout van Aert de Belgische medaillehoop in het wielrennen, zowel in de tijdrit als in de wegrit.



Evenepoel is nu al een week in Tokio om zijn vormcurve bij te schaven en te wennen aan het Japanse klimaat. "Voorlopig gaat alles goed. Ik geniet van de mooie Japanse wegen", schrijft hij op sociale media.

Mauri Vansevenant is woensdag vertrokken naar Tokio. Wout van Aert en Greg Van Avermaet komen pas maandagavond, minder dan vijf dagen voor de wegrit, aan.

Op 24 juli staat de olympische wegrit op het programma, 4 dagen later de tijdrit.