Wout van Aert bekroont bloedvorm met wervelende tijdritzege in de Tour

De 20e etappe van de Tour in een notendop:

Wout van Aert zet de Belgische zegeteller op 4

Na massasprints in eerdere edities had Wout van Aert in deze Tour ook al een bergetappe afgevinkt van zijn takenpakket, maar een tijdrit stond nog bovenaan zijn verlanglijst. Zeker met Tokio in het achterhoofd.

In verrassend warme omstandigheden kon Van Aert lessen trekken uit de zelfoverschatting van Stefan Küng. De Europese kampioen was als een straaljager begonnen, maar stortte uiteindelijk in.

Kasper Asgreen lachte in zijn vuistje, want de Deen was dan weer als een torpedo geëindigd en wachtte Van Aert in de hot seat op.

Maar de Deen wist ook al snel uit welk hout de Belgische alleskunner gesneden is. Van Aert zette de Zwitser en de Deen al op duidelijke achterstand na 7 kilometer en had na 20 kilometer een geruststellende marge.

Het schoolvoorbeeld van aerodynamica snelde onhoudbaar naar de tijdritzege, want ook de klassementsmannen boksten vandaag in een andere gewichtsklasse.

Het was nota bene ploegmakker Jonas Vingegaard die weer een verbluffende chrono uit zijn dijen stampte en nog het grootste gevaar vormde, al eindigde hij uiteindelijk op respectabele afstand van Van Aert.

Ook de vleugels van Tadej Pogacar waren geknipt, maar de Sloveen wint wel zijn tweede Tour de France op een rij. In zijn nek veranderde er niets aan de top 10 van het algemene klassement.